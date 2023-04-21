انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي عندما تحول المشهد الي حقيقة.. صنف باوقح مشهد في تاريخ السينما العربية ما حدث خلف الكواليس من فيلم عصافير النيل بطوله سهير رمزي مع عادل امام.. والجمهور غلبتي فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة سهير رمزي عن رأيها في فكرة المشاهد الجريئة التي قدّمتها في مرحلة ما من تاريخ السينما، حيث أكدت أن لو لديها القدرة على حذف هذه المشاهد فلن تفعل ذلك، لأنها جزء من تاريخها وملزمة به في النهاية.

وأضافت في لقائها مع برنامج «حبر سري» على قناة «القاهرة والناس»: «لو رجع بي الزمن لورا لن أقدم نفس المشاهد الجريئة، هرفض لو سألت حاليًا، قديمًا كنت أقدم هذه المشاهد ومقتنعة

وتابعت: «قديمًا كنا بننزل ونسوق عربياتنا وبنلبس براحتنا ومحدش بيقول حاجة خالص، دلوقتي لا، وكل المصائب في حياتنا مسؤولة عنها السوشيال ميديا، وقبل ما تدخل في حياتنا كنا فين وبقينا فين، دلوقتي العائلة لما تقعد مع بعض محدش بيكلم التاني، مبقاش فيه القعدة ولا الود، وده طبيعي لأننا كلنا بشر».

وردًا على سؤال :«هل تنزعجي إذا بحثت على اسمك على اليوتيوب وتشاهدي مشاهد ساخنة لسهير رمزي؟» أجابت: «بالفعل، لأن من يفعل ذلك هيستفيد إيه لما يكتب كده أو يقول كده، ثم ده موضوع الفيلم وجزء من الحدوتة وكنت جريئة في بعض المشاهد لكن ده في السياق الدرامي للفيلم».

ورداً على سؤال: «لو لديك القدرة على حذف المشاهد الجريئة من على يوتيوب؟» أجابت: «لا، لأن هذا تاريخ وقدمته، وملزمة به في بعض الأفلام اللي قدمتها ممكن تكون تافهة ومبتقولش رسالة كويسة وقدمتها من أجل الانتشار، لكن أحذف تاريخي وأحذف أفلامي.. لماذا؟».