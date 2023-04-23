انت الان تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج.. اقوى مشاهد في تاريخ السينما بطولة ملكة جمال لبنان سهير رمزي وعادل امام من فيلم ممنوع في ليله الدخله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وواجهت الفنانة المصرية سهير رمزي التي تخلت عن الحجاب مؤخراً بعد فترة طويلة من ارتدائها له؛ صعوبة في تذكر بعض أزواجها،

والتسلسل الزمني لزواجها منهم، لكنّ مقدمة البرنامج وفاء الكيلاني ساعدتها على ذلك، من أجل تدقيق المعلومات الخاطئة المنتشرة على الإنترنت حول سيرة حياتها، ومنها زواجها من الفنان السوداني إبراهيم خان، وأكدت رمزي أن هذا الزواج لم يتم، والعلاقة بينهما لم تتعد فترة خطوبة استمرت نحو 6 أشهر.

واستهلت سهير استعراض سيرة زيجاتها وعدد أزواجها في برنامج “السيرة”، بالقول: “أنا لم أعد أذكر عددهم بصراحة، لكن كله بالحلال وهذا أهم شيء، والأمر الآخر أنّ العدد كبير لأنه ما فيش ثقة…”،

واعتبرت استمرار زواجها لفترة طويلة من زوجها الأخير علاء الشربيني “حاجة غريبة…” مؤكدة أنّ عصمة الطلاق بيده، وكذلك كان الأمر مع زوجها الأول، وخلافاً لمعظم أزواجها السابقين.