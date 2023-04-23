انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي بسبب ما حدث في مشهد ممنوع من العرض.. اقوى واعنف مشهد ممنوع من فيلم الي بوبوس بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الساخن عادل امام في مشهد ليلة الزفاف.. والجمهور غلبتي سهير رمزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه يسرا محركات البحث في الساعات الماضيه مع الفنان عادل امام وذلك بعد ما شاركت في مهرجان الفن في المملكه العربيه السعوديه ولقد مشاركه يسرا نجاحا كبيرا الكثير من الحضور في المملكه العربيه السعوديه

وتم تداول فيديو من فيلم قديم نساء ليسرى مع الفنان عادل امام فيلم بوبوس الذي كان يتحدث عن الازمه العالميه والاقتصاديه التي ضربت العالم قبل اكثر من عشر سنوات

وشارك في هذا الفيلم العديد من النجوم في ذلك الوقت من ابرزهم عزه ابو عوف وحسن حسني وعادل امام ويسرى وغيرهم من النجوم

وكان لكن هناك بعض المشاهد التي يعتبروها الكافرون انها غير مناسبه بسبب حدث في هذا الفيلم