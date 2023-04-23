انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال .. القشطة المومس الفاضلة سما المصري هتفرجك على اللحم كله بفيديو جديد من داخل غرفه نومها تحدت بها الراقصه موكا.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه المصريه والراقصه الاستعراضيه المشهوره للغايه التي دائما تثير الجدل بسبب اطالتها القويه والتي لها العديد من المتابعين في مصر والعديد من البلدان العربيه ومن غيرها اكثر اثاره للجدل وهي سما المصري.

التي دائما ما تثير جدا بسبب اطلالاتها او حتى تصريحاتها وفي معظم ظهورها تثير الجدل كثيرا خصوصا على مواقع السوشيال ميديا التي بدات الفنانات بالاتجاه اليها من اجل الشهره والربح وكسب المال.

وقامت الراقصه الاستعراضيه سما المصري بنشر فيديو جديد على حسابه على موقع يوتيوب وهي بواسطه رقص على الشاطئ اثرت من خلالها جمال جسدها وتعرضت الى الكثير من انتقادات السلبيه وكانت تقضي اجازه صيفيه لها في مدينه ذهب في مصر وذلك التعليقات السلبيه على الفنانه المصريه سما المصري بسبب الفيديو القوي الذي نشرته من داخل غرفه نومها.