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اتفرج قبل الحذف صنف بأجرأ مشهد في الأرض عندما تحول المشهد الي واقع.. بطولة المومس الفاضلة من فيلم عصافير النيل عبير صبري وفتحي عبد الوهاب ط في ليله الدخله

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رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :”  لو اتعرض عليا تاني مش هعمله “.

 وقالت عبير صبري خلال لقائها مع الاعلامية اسما ابراهيم فى برنامج ” حبر سري”:” كل تجربة ولها وقتها وظروفها ، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة :” ندمتي؟”، وردت عبير صبري:” أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص”.

ويشارك في بطولة مسلسل جميلة، كلا من: ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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