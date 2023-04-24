هو التمثيل كدا كأنه مشهد حقيقي.. عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير المشاهد الممنوعه من فيلم رساله الي الوالي!!

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رياض - احمد صلاح - يسرا تصدر اسم الفنانة يسرا تريند محرك البحث «جوجل» مع اقتراب عرض مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» في الموسم الرمضاني 2023 خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تقدم من خلاله شخصية كوميدية بحسب ما ظهرت في البوستر الدعائي والبرومو الرسمي للعمل.

وتستعرض «الأسبوع» أبرز الأعمال الكوميدية المتميزة لـ يسرا قبل عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

وتستعد يسرا لعرضمسلسل 1000 حمد الله على السلامة في الموسم الرمضاني لعام 2023، والذي تقدم من خلاله شخصية مختلفة في إطار كوميدي، وتدور أحداث المسلسل حول، عودة دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي «يسرا» إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن عدد من الأسرار العائلية، ويشارك في العمل باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سماء إبراهيم.