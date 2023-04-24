انت الان تتابع خبر يلا بينا هو انت ماخد ايه النهارده .. أقوي مشهد من فيلم رساله الي الوالي مزق فستانها من شدة جمالها عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الزعيم عادل امام.. والجمهور غلبتي فيلم عصافير النيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه يسرا وعادل امام ومحركات البحث بعدما تداول فيديو جديد من فيلم رساله الي الوالي وسوف تجدون الفيديو أسفل المقالة.

طرحت الشركة المنتجة، البرومو الرسمي لمسلسل “روز وليلى”، بطولة يسرا ونيللي كريم وذلك تمهيدًا لعرضه الشهر المقبل.

وروجت يسرا للمسلسل، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “استنونا قريباً في فبراير أنا ونيللي كريم في مسلسل روز وليلى على شاهد”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأكد هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، إنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عام ولكن في أمريكا، وذلك بعد تداول انباء تعاونه لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم، في مسلسل “روز وليلى”.

كما قال هشام عاشور، في تصريحات تلفزيونية إنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأكبر وقت ممكن لمنع الألسنة من التحدث عن الأمر خاصة إنه لم يشترك بالتمثيل في أعمال مصرية من قبل.