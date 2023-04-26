انت الان تتابع خبر تتخطي حدود الجرأة..دنيا بطمة أشعلت جنون المراهقين بظهور فاضح أظهر مناطقها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اول ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت النجمه والفنانه الجميله المغربيه دنيا بعده صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الخاصه على موقع انستقرام حيث ظهرت النجمه دنيا بطمه بهوت شورت قصير جدا مع طب ابيض اظهرت فيها جمالها وانوثتها وكشفت النجمه المغربيه دنيا بطمه عن جزء كبير جدا جسدها مما ظهرت جزء كبير جدا من جسدها والتي عرضها الى عده انتقادات كبيره جدا.دائما ما تتعمد دنيا بطمه الزهور بهذه الاطلالات التي تعمل على اثاره الجدل حولها والتي تعرضها الكثير من الانتقادات الشديده حيث جاءت الفنانه دنيا بطمه على حسابها الخاص وتعمدت قفل خاصيه التعليقات بسبب ما يعلقون به المتابعين عليها وما يجعلها في حاله من الحزن الشديد وحمايه نفسها من الانتقادات الجارحه التي يقومون بالتعليق عليها خلال اجازتها الصيفيه الماضيه والتي دائما ما تقوم بعمليات تجميل يغير من شكلها بدرجه كبيره جدا وهو ما لاحظه جمهورها ومتابعيها.

ظاهره دنيا بطمه في هذه الصوره بعد عده صور نشرتها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت وهي على حمام السباحه وترتدي ملابس مكشوفه بطريقه كبيره جدا حيث اعتمد المتابعين وعلقوا على انها ترتدي ملابس لا تناسب جسدها ولا سنها ولا يليق بعمرهها.