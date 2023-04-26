انت الان تتابع خبر بدون خجل.. سما المصري في وصلة رقص ببدلة ضيقة جدا أظهرت أنوثتها..ومتابع كل حاجه طلعت بره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل النجمه والراقصه الاستعراضيه سماء المصري اثاره الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات ونشر رقصات جريئه لها حيث تتعمد الظهور داخل غرفت نومها والظهور برقصات وهي ترتدي الملابس الضيقه.

ظهرت الفنانه سما المصري على مواقع التواصل الاجتماعي ونصرت عده صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ظهرت سما المصري في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي هوت شورت وترقص على انغام احد المهرجانات الشهيره جدا للفنان حسن شاكوش على اغنيه انت معلمه والتي انتشر الفيديو بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره وحقق عدد مشاهدات كبيره جدا.

وليست ليست المره الاولى التي تظهر فيها سماء المصري بهذه الفيديوهات حيث ظهرت في عده فيديوهات قبل ذلك وهي تقوم بوصله رقص وهي ماسكه بعصا البلياردو وتقوم بالرقص بها وتضعها في مناطق جريئه جدا حيث تعددت المقاطع والفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميص نوم احمر وترقص على احد النغمات الخليجيه.

وتعرضت النجمه سما المصري للعديد من الانتقادات الواسعه بسبب هذه الفيديوهات التي تحث على نشر الفسق والفجور فيما اعجب البعض الاخر بفيديوهاتها والتي انتشرت بصوره كبيره جدا والتي جاءت من خلال كسب الشهره وجميل اموال الطائله من الفيديوهات.