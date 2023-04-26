انت الان تتابع خبر هزت يمين وهزة شمال.. سما المصري تضع العصا في هذه المنطقة علي السرير..ومتابع عملتيها ازي يا بطل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص الفنانه سما المصري على اشعال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تقوم ببعض الحركات الجريئه لها واستخدمت الفنانه سما المصري في هذا الفيديو عصا البلياردو والتي كانت تقوم بالرقص بها ولكن الغريب والعجيب الذي اذهل المتابعين وجعل الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا هو حركاتها التي تقوم بها باستخدام العصا حيث كانت تضاع في مناطق جعلت الجمهور ومتابعيها في حاله كبيره جدا من الاثاره وظهر.

ظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات جريئه جدا في احدث بث مباشر لها ودائما ما تقوم سما المصري بالتعليق على الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها حيث ظهرت سما المصري بعبايه ضيقه جدا ذات اللون الاخضر المخطط وهي تحمي العصا تشبه عصا البلياردو.

علقت سما المصري على الفيديو وقالت كانت ليله رقص وعربده النهارده لايف ده الفيديو اللي طلبه كثير من المتابعين وانا ما بحبش ارفض اي طلب لحد مهما كان الطلب ده.

الفيديو على كثير من الاعجابات المتابعين فيما انتقده البعض الاخر بسبب ما تقوم به سما المصري من فيديوهات فاضحه تثير الجدل حولها وتعمل على اثاره الشباب واحدى الضجه في المجتمع المصري.