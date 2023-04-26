انت الان تتابع خبر براحة عليا الله يسترك.. عندما تحول المشهد الي حقيقة..مشهد قوي من فيلم رساله الي الوالي بين فنان مشهور مع يسرا و هجم عليها كالوحش بسب جمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد فيلم رساله الى الوالي الى العديد من المشاهد القويه التي جعلت الفيلم يحظى بعدد كبير جدا من المتابعين حيث جمع مجمع الفيلم بين نجمين من نجوم السينما المصريه والفن المصري وهي النجم واسراء والنجم عادل امام حيث جمع الفيلم الفنانه يسرا مع عادل امام وجمع بينها مشهد قوي جدا في غرفه النوم حيث جسده الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام عدد كبير جدا من الافلام وظهر الفنان عادل امام والفنانه يسرا في فيلم رساله الى الوالي حيث كانت قصه الفيلم في عهد قوات الاحتلال الانجليزيه.

جاء فيلم رساله الى الوالي يحكي قصه الظلم الذي جاء عن طريق الاحتلال الانجليزيه وجمع الفيلم يسرا وعادل امام الذي جسد مع بعضهم البعض العديد من الافلام السينمائيه التي اشتهرت بصوره كبيره جدا واشتهر في المرسال الى الوالي بسبب مشهد جريء جدا بين عادل امام والفنانه يسرا.

الفيلم على عدد كبير جدا من الاعجابات وحقق خيرات كبيره جدا مما انتقد البعض هذا الفيلم بسبب مشهد الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام.