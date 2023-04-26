انت الان تتابع خبر نزيف و بگاء يسرا..أقوي وأعنف مشهد محذوف للفنانة يسرا عندما تحول الى معاشرة حقيقية من فيلم عادل إمام المشهد الذي جعل المخرج يكمل المشهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه الجميله التي احتلت وتربعت على عرش السينما المصريه والتي جاءت في اكبر عدد كبير جدا من الافلام السينمائيه بصحبه الفنانه الشهيره الذي خطف الانظار بعفويته ومدى اتقانه بتمثيله سواء في الافلام الرومانسيه او الاكشن حيث جمع العديد من الافلام بين الفنانه يسرا والفنان عادل امام حيث تالقت الفنانه يسرا ما عدد كبير جدا من الممثلين والفنانين الكبار وهي من اكثر الفنانات التي شاركت مع الفنان عادل امام حيث شاركت في معظم اعماله وافلامه حيث كان الفنان عادل امام يحب الفنانه يسرا حبا شديدا لدرجه انه شاركوا مع بعضهم البعض في اكثر من مشاهد جريئه جدا ولم ياتي ولو مره واحده ان تعترض الفنان يسرا على مشهد مع الفنان عادل امام.

ان معظم مشاهد الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام لا يخلو من المشاهد القويه والجريئة وفي العديد من اللقاءات التي جمعت الفنانه يسرا مع الفنان عادل امام حيث علقت الفنان يسرا على المشاهد القويه مع عادل امام او في جميع الافلام بانها بان السينما المصريه تتطلب هذا النوع من المشاهد وان طول الوقت تتطلب المشاهد الجريئه والقويه وقالت الفنانه يسرا بان المشاهد والقبلات في السينما المصريه ليست عيبا ولا خطا في الحدود الصحيحه وفي مكانها الصحيح حيث لو انها لم تكن في مكانها تتاثر المشهد بدونها.

فيلم رساله الى الوالي هو من اكثر الافلام تحقيقا للمشاهدات ونجاح الكبير جدا الذي جمع بين الفنان عادل امام والفنانه يسرا يمثل الفنان عادل امام رجل من زمن بعيد جدا جاء الى الوالي بملابس غريبه جدا وبسبب مشهد جمع بين الفنانه عادل امام والفنانه يسرا جعل الفنانه يسرا تزرف بالدموع تبكي وتصرف صراخا كبيرا جدا بسبب الجرح الذي سببه له الفنانه عادل وكان هذا سببا في جرح ظهر يسرا ونزيف لها مع الفنان مصطفى متولي وهذا المشهد لم يكن يتوقعه احد وهو ما ادى الى خوف كبير جدا من الفنان عادل امام ومجموعه الممثلين والحاضرين خلال هذا المشهد.

استكمال المشهد بعد ان قامت الفنانه يسرا بالاطمئنان على نفسها ومواصله التمثيل ومساره المشهد بعد ان قام في النادي مصطفى متولي بشد فستانها الذي تسبب في جرح لها بسبب ان الفستان كان من القماش المتين الذي تسبب في جرح الفنانه يسرا.