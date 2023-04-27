انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي..فيفي عبده تثير جنون الشباب حولها بوصلة رقص بلدي ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زهره الفنان الكبيره والجميله فيفي عبده على موقع التواصل الاجتماعي في احدث فيديو لها حيث نشرتها الموقع التواصل الاجتماعي فيديو تقوم في وصله رقص جريئه جدا خطفت قلوب المتابعين نحوها في الفتره الماضيه بسبب الفيديوهات التي تنشرها بوصلات رقص على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

ولكن في الفتره الماضيه العالم كله لا حديث سوى ما يحدث من حروب وصراع على الحكم والنزاعات مثل ما يحدث في السودان او ما يحدث في فلسطين والدول الاخرى من حروب ولا احد يجعله سوى ما يحدث في العالم ولكن تخرج الفنانه فيفي عبده بمقاطع فيديو تعطي مواقع التواصل الاجتماعي حماس ونشاط واثاره ومتعه بسبب ما تقوم به من وسطه رقص في غايه الروعه.

نشره مؤخرا مقطع فيديو لها وهي ترتدي فستان ذات الالوان المشجر وهي تقوم بواسطه رقص على شاطئ البحر بصحبه ابنته اعزه وانهار التعليقات عليها بصوره كبيره جدا حيث علق المتابعين عليها انت فين يا فنانه انت مش عايشه معانا ولا ايه الدنيا حوالينا في حرب وانت لسه بترقصي برده.