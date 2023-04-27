اتفرج – نسرين طافش هتطير البرجين اللي في دماغك بفيديو جرئ

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، بإطلالة ملكية من منزلها، أثارت إعجاب المتابعين.

وعلقت نسرين طافش على الصور وكتبت :الحب قوة ، لا يقدر عليه إلا الأقوياء ، لا مجال هنا للضعفاء والمهزومين نفسيا .

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي برفقة شقيقتها وابنها، في أول ظهور له.

وعلقت نسرين طافش على الصور وكتبت :” تتذكرو حسونة ابن اختي عملاق العيلة .. كبر و صار شيخ الشباب .. ولسا عم يطول ماشاءالله .. حبيبي الله يسعدك و يحميك يا شهم يا محب يا الذ و اهضم شب “.

وتابعت نسرين طافش :” اسحبو لتشوفو الصورة الاخير الأصلية من ست سنين بس للعلم انا طولي مية و سبعين

و بالصورة التالتة اختي زينب الغالية الله يحميها و يسعدها و يخليلكم اهلكم و حبايبكم”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها، وهي ترتدي الحجاب لأول مرة ، في إطلالة أبهرت الجميع.