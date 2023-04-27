انت الان تتابع خبر الصاروخ وصل..تصريح خلي الشباب ساحت سما المصري في وضع مثير انا بحب الحس اوي .. ومتابع كسحت كيم كارداشيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصبحت الفنانه سما المصري حديث الشارع المصري حديث السوشيال ميديا موفر بعد الفيديو التي قامت بنشره على صفحه الخاصه حيث تتميز فيديوهات سما المصري لانها فيديوهات جريئه للغايه وتعتمد فيها على الاثار وترتدي فيها الملابس الضيقه التي تغرز وموستها كما تقوم ببعض الالفاظ التي تجعل معجبيها وجمهورها يقومون بمشاهده فيديوهاتها بطريقه كبيره جدا.

وأحدث سما المصري ضجة كبيرة علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد أن نشرت فيديو جديد لها وهي تقوم بمسك اصابع قدميها وتقوم بشم رائحتها

قدمها.

وظهرت التعليقات بصورة كبيرة جدا علي صفحتها بعد تداول الفيديو التي نشرته وعلقت سما المصري وقالت أنا ممكن أشم ريحة أصابعي ولكن لا أشم اصابع حد تاني وبعد هذا التصريح قامت التعليقات التي جائت بصورة كبيرة وقوية من متابعين سما المصري والهجوم الشديد عليها وأن تصرفها تصرف مقرف للغاية.