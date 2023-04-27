انت الان تتابع خبر بدون خجل .. رولا يموت تتجاوز المحظور بظهور جرئ للحياء كشف كل شيء للعلن..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تقوم الفنانه اللبنانيه التي اشتهرت بالظهور المتكرر باطلاله الجريئه للغايه وتقوم باظهار أنوثتها ورشقتها ما تقوم الفنانه رولا يموت نشرب مقاطع الفيديو على صفحته الخاصه على موقع الانستقرام والتي دائما باعجاب الكثير من المتابعين حيث ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو اسراء اثارا انتقالات واسعه.

أثارت الفنانة اللبنانية رولا يموت ، جدلًا بين المتابعين بعد أن كشفت عن جسدها ، في أحد إطلالاتها الجريئة. مما جعل جسدها كله مكشوفاً ماعدا ثدييها. وعلقت رولا ياموت على الصورة قائلة: “عيد حب سعيد يا أولادي أظهروا لي حبك”. في نهاية التعليق وضعت على شكل قلب أحمر. الكثير الذي تنشره عبر حسابها على انستجرام وفي فيديوهاتها الغنائية.

ودائما ما تتعرض الفنانه رولا يموت واختي غير شقيقه للفنانه هيفاء وهبي من انتقادات حاده ولازعه بسبب ما تقتضيه من ملابس وبسبب الفيديوهات الجريئه التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه ولكن حظيرون يموت بالعديد من الاعجابات والمشاهدات التي استطاعت من خلالها الشهره الواسعه ولا تحققت من خلالها نجاحا كبيرا جدا.