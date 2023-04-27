كأنه مشهد حقيقي عندما تحول المشهد الي حقيقة. بسبب ما حدث في الكواليس جعل المخرج يكمل المشهد المحذوف بين يسرا مع عادل امام من فيلم رساله الي الوالي

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رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة يسرا، أننا في أكثر وقت منصف للمرأة المصرية، من قبل الدولة، لاسيَّما مع القرارت السياسية التي أتاحت للمرأة فرص حقيقية، وأنها أصبحت تحظى بالعديد من المناصب المهمة وأصبح لديها قوتها الخاصة.

وبحسب «يسرا»، في تصريحات صحفية، إن المرأة قوية دائمًا، ولا تحتاج إلى عوامل مساعدة، فالمرأة حين تضع أمرًا نصب أعينها تكون قادرة على تحقيقه.

وبشأن تأثير الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للفن، قالت يسرا: “إن تأثير الفن المصري ممتد من المحيط إلى الخليج، وأن عمر الفن في مصر أكثر من 100 عام”.

وتابعت: “الفن المصري هو من ربط ووحد المنطقة العربية ببعضها طوال تاريخه، ففي تونس يعشقوا أم كلثوم، وعبدالحليم في المغرب، وأنه في كل المنطقة العربية هناك حب عظيم للفن المصري واللهجة المصرية، لافتا أن هناك تطور فني حدث بالمنطقة العربية ولكن تبقى مصر هي الحاضنة الأولى للفن”.

يشار إلى أن الفنانة يسرا، تخوض السباق الدرامي الرمضاني، بمسلسل «1000 حمدالله عالسلامة»، ويشاركها البطولة كلا من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، عنبه، أدم الشرقاوي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الدكتورة سميحة التي تعود إلى مصر مع أبناءها بحثًا عن ميراث زوجها.