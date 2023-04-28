انت الان تتابع خبر من غير ملابس.. سما المصري في “الجاكوزي” بـ قميص النوم الابيض الشفاف الذي أظهر أنوثتها..هو فيه لحم كده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تحتمد الفنانه سما المصري على اثاره الدجل حولها بصوره كبيره جدا وخاصه في الفيديوهات التي تقوم بتصويرها ونشرها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث نشرت الفنانة والراقصه الاستعراضيه سما المصري فيديو جديد لها جعلها تتصدر المشهد وظهرت الفنانه سما المصري في الفيديو وهي ترتدي ملابس زرقاء يظهر من تحتها ملابسها الداخليه التي كشفت عن جزء كبير جدا من جسدها.

ظهرت الفنانه سامي المصري داخل الجاكوزي المقطع الذي نال على عدد كبير جدا من المتابعين وحقق نجاحا كبيرا وشهره واسعا بعد نزوله بطريقه كبيره جدا ايه ويتصدر موقع التواصل الاجتماعي ونشائك بحث ويوتيوب وهي تقوم باعطاء نصائح كثيره جدا للسيدات سواء بعمل الماسكات او بعمل جلسات الجاكوزي وهي تعمل على نظافه البشره.