انت الان تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها.. سما المصري في وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال بالاحمر المكشوف وكل حاجه تطلعت براه..ومتابع كسحت صافيناز و لورديانا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يخلو اي مقطع فيديو من المقاطع التي تنشرها الراقصه الاستعراضيه والفنانه التي احتلت على قلوب كثير من المتابعين والجمهور وحققت شهره واسعه كبيره جدا عبر نشر الفيديوهات على صفحتها الخاصه لمنطقه التواصل الاجتماعي حيث تعتمد الراقصه والفنانه سما المصري على اظهار جزء كبير جدا من شكلها وجسدها امام الكاميرات سواء في الفيديوهات التي تقوم بتصويرها داخل منزلها او في غرفه نومها او في الاماكن العامه.

نشرت سماء المصري مؤخرا عده صور جديده لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام اظهرت فيها جزء كبير جدا من جسدها العاري تمام وظهر الفيديو التي علق عليه الكثير من المتابعين وانهالت عليها الانتقادات بصوره كبيره جدا بعد ظهور هذه الصوره التي وصفها البعض بانها خارجه للحياه وانها لا تصلح في مجتمع يعرف بالعادات والتقاليد.

واتهمها البعض في الاونه الاخيره بانها تقوم بنشر الفسق والفجور وتحريض على نشر الرذيله داخل المجتمع المصري الامر الذي طالب عن الكبير جدا من المتابعين والجمهور بوقف سما المصري ومطالبه الجهات القانونيه بالتحقيق معها فيما تقوم به من نشر فيديوهات خارجه.