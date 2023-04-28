انت الان تتابع خبر هذا الفنان اشعل نشوتي.. خلع ملابسها على السرير فنان مشهور جعل سهير رمزي تفقد عقلها بسبب ما فعله في غرفة نومها..و تمنيت أن يكون زوجي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سهير رمزي هي من اشهر الفنانات التي ظهرت على الوسط الفني في جيل الذهبيه للسينما المصريه والتي احبها البعض منذ ان بدات مشوارها الفني في بدايه السبعمنات من القرن الماضي حيث اشتهرت بجميع افلامها بالمشاهد الجريئه التي تقوم بها مما جعلها تتصدر المشهد في الاونه الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

من نجوم السينما المصريه التي تجسدت اعمالها في الكثير من الامور والمشاهد الجريئه جدا كما ابتسمت حياتها الشخصيه بالعديد من الامور الجريئه حيث تعددت الزواج من اكثر من شخص حيث وصل عدد ازواجها الى ما يقرب 13 مره.

وصرحت فنانه سهير رمزي في احد اللقاءات تصريح خطير جدا وجريء جدا لها حيث قالت انها كانت تتمنى ان تتزوج من هذا الفنان المشهور والذي جسد معها دور ومشهد جريء جدا في غرفه النوم وقالت هذا الفنان اشحن رغبتي وكنت اتمنى ان يكون زوجي.