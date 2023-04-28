انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. الصاروخ سما المصري بمايو شفاف اشعل جنون الشباب و تطلب من جمهورها اختيار اجمل منطقة فيها..لن تتوقع هما اختاروا ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت راقصة العرض ، سما المصري ، جمهورها مؤخرًا بصور جديدة في أحدث ظهور لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو الشهير “انستجرام”.

ليست المره الاولى التي تشارك فيها نجمه الاستعراض الاول في مصر سماء المصري فيديوهات جديده لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستقرام حيث شاركت جمهورها بفيديو جديد من احدث فيديوهاتها.

وظهرت سما بالصور في مايوهات بكيني جريئه بصوره كبيره جدا والتي تعتمد على الظهور بهذه الطريقه في معظم فيديوهاتها.

وظهرت النجمه سما المصري على شاطئ البحر خلال اجهزتها الصيفيه التي كانت تقضيها في شرم الشيخ والتي ظهرت بما يوه مكشوف بدرجه كبيره جدا مما عرضها الى عده انتقادات كبيره جدا وواسعه بسبب الملابس الضيقه للغايه التي تكشف عن اجزاء كبيره جدا من جسدها وجمهورها ومتابعيها.