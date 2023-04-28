انت الان تتابع خبر بدون خجل..البطلة دينا الشربيني في وصلة رقص بالبكيني علي البحر..وما فعله الجمهور معها لا يصدق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعيه فيديوهات التي تقوم بنشرها منها الفنانه المصريه التي تصدرت اجتماعي مؤخرا بسبب عده صورتها على صفحه الخاصه على موقع الصور والفيديوهات انستقرام.

حيث ظهرت الفنانه دنيا الشربيني في احد مقاطع الفيديو وهي ترتدي البكيني وترقص على احد الاغاني للفنان مشهور وهو ما احدث وجه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن قامت الفنانه دنيا الشربيني بانها ليست هي التي في الفيديو ولكن احد اخر يشبهها.

الفيديو المتداول يعود للفتاة الهولندية إيمان همام التي تحمل الجنسية المصرية ونشرت فيديو لها وهي ترقص بالبيكيني.

أثار مقطع الفيديو المتداول جدلاً بين الجمهور والمتابعين اعتبر بعضهم أن إيمان همام تشبه دينا الشربيني إلى حد كبير فيما اعتبر آخرون أن التشابه لم يكن موجودًا على الإطلاق