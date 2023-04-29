انت الان تتابع خبر الصاروخ…المهرة دينا الشربيني تتصدر الترند بعد وصلة رقص بملابس البحر..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للنجمه والفنانه المصريه دنيا الشربيني بعد ان قامت بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي على صفحه الخاصه الجميع الشربيني بطريقه في غايه الروعه والجمال حيث تعتمد ظهور بوصلات رقص جديده لها.

دنيا الشربيني في مقطع الفيديو وهي تقوم بوصله رقص على احد الشواطئ وكان ترتدي البكيني الوردي مع كاش مايوه ولكن ما لفته الفنانه دنيا الشربيني وانها ليست هي وانك ما احد يشبهها تمام.

ودائما ما تقوم الفنان المصري دنيا الشربي ولكن الجمهور يقابل الفنان المصري ودنيا الشربيني بالتنمر عليها وكذلك النساء لها والانتقادات الحاده التي يوجهها يا متابعيني الشربيني لها بسبب ما تقوم به من نشر مقاطع فيديو ذلك الملابس التي تقوم بارتدائها.