انت الان تتابع خبر كما خلقها الله … القشطة ملكة جمال لبنان ابهرت الشباب بإطلالة قوية للغاية تحدت بها سما المصري ودينا الشربيني ابهرت الشباب أظهرت جمالها.. والجمهور كسحتي هاندا ارتشيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بقوة لخوض مسابقة ملكة جمال الكون في دورتها ال71، والمقامة في ولاية نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية

وقدمت ياسمينا ثلاثة عروض أمام لجنة التحكيم وهي عرض الزي التقليدي وعرض لباس البحر، وعرض فستان الزهرة، وقدمت عرضا استثنائيا في عرض الزي التقليدي، حيث اختارت زي “أرزة لبنان” وأشارت بهذا الزي إلى شجرة الأرز اللبنانية التي تمثل الصمود والثبات.

ياسمينا زيتون في مسابقة ملكة جمال الكون

وحمل زي ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون توقيع المصمم العالمي شربل زوي، وعمل على تصميم زي “أرزة لبنان” باستخدام المعدن

الذي يرمز إلى المحاربة القوية في ظل ظروف البلاد المعرضة للحرب، لذا ظهرت في المقدمة شجرة الأرز ليبين الصمود اللبناني أمام الصراعات لتظهر “زيتون” في شكل رائع نال استحسان لجنة التحكيم.

أما عن العرض الثاني الخاص بزي لباس البحر ظهرت ياسمينا زيتون مرتدية مايوه باللون الأحمر مع سترة طويلة معلقة عند الأكتاف وحملت اللونين الأحمر من الأعلى والأبيض من الأسفل، وفي عرض فستان السهرة ارتدت زيتون فستان لامع باللون الفضي قماشته شفافة، وطويل من الخلف وقصير من الإمام، مكشوف عند منطقة الأقدام، وكانت كلتا الإطلالتين بتوقيع المصمم شربل روي أيضاً