انت الان تتابع خبر خلاص كفاية خو كدا التمثيل بسبب ما حدث خلف الكاميرا.. أقوي مشهد محــ ذوف من فيلم رساله الي الوالي براحـــ ة عليا الله يسترك صــ راخ المــ ومس الفاضلة يسرا عندما تحول المشهد الي حقيقة خلف الكواليس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه يسرا مواقع محركات البحث في الساعات الماضيه وذلك بعد ما انتشر لها فيديو جديد مع الفنان الشهير للغايه عادل امام من فيلم الانس والجن

هذا الفيلم الذي يتالق فيه الاثنين رفقه العديد من النجوم في ذلك الوقت من ابرزهم عزت العلالي والعديد من النجوم ولقى الفيديو صدى واسعه كبير للغايه في مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الشهيرة أعربت عن استيائها من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها الذين يتدخلون في الحياة الشخصية للفنانين

بمنتهى الحدة التي تخالف أسلوبها المعهود، شنت الفنانة يسرا هجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي وروادها من المتفاعلين سلباً مع كل الأحداث ومنتهكي الخصوصية، على حد قولها.

وأعربت يسرا خلال لقاء تلفزيوني عن استيائها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشهرة وتأثيرها على الفنانين والتدخل في خصوصياتهم.