انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. كشفت أكثر مما أخفت المهرة نسرين طافش تستعرض أنوثتها وجسدها بأجرأ أطلالة على وجه الأرض..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنان السوريه الجميله التي اشتهرت بجمالها وانوثتها ورشاقتها وظهرت في صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام اقامه بنشره صور لها وظهرت فيها بكل عفويه منها دون ان تتكلف في اظهار نفسها واظهار.

حيث كانت ترتدين نسرين طافش تيشرت من اللون الابيض وهوت شورت وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بصوره في غايه الروعه والجمال.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: “اقتربوا من الذين يفتحون نوافذ النور في روحكم ، وقل لكم يمكنكم أن تضيءوا العالم.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور نسرين ، وتغازل بجمالها الخلاب ونعومة مظهرها.

وكانت نسرين طافش قد نشرت للجمهور مجموعة صور لها من زيارتها لسوريا ، وظهرت بإطلالة جديده بصحبة أسرتها.