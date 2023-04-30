انت الان تتابع خبر الدهن في العتاقي..البطل فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها بطريقتها الخاصه بالاحمر الناري..وما فعله الجمهور معها كان صادما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -اشتغلت الفنانه فيفي عبده في ادوارها السينمائيه والدرامه المصريه التي اشترت من خلالها بصوره كبيره جدا والتي حققت نجاحا كبيرا جدا وظهرت من خلالها كنجمه من نجمات الفن المصري احتفلت الفنانه فيفي عبده مؤخرا بعيد ميلادها 68 يوم الاربعاء الماضي والتي قامت من خلالها ونشر عدد صور كبيره جدا على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي التي نالت على كثير من الاعجاب من جمهورها الكبير في الوطن العربي.

ولدت فيفي عبده لأب يعمل ضابطا. رفض والداها دخولها عالم الفن والرقص فهربت مع عمها وأصبحت محترفة بعد ذلك.

عرف الجمهور المصري والعربي فيفي عبده لأول مرة من خلال مشاركتها الصغيرة في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970 ثم لعبت أدوارًا في السينما كرقص شرقي ثم بدأت مشوارها الفني وظهرت على المسرح والسينما. الشاشات والشاشة الصغيرة.

مشاركه النجم فيفي عبده في العديد من مسلسلات والدراما المصريه منها ازهار و الست اصيله و الحقيقة والسراب.