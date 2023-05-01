انت الان تتابع خبر الجديد شديد..فيفي عبده ترقص بطريقه في غاية الإثارة خلال حفل عيد ميلادها بالاحمر المكشوف..ومتابع كفاية هز يا فنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت النجمه الجميله فيفي عبده موقع التواصل الاجتماعي موفر بسبب التصريحات لها بعد التصريحات التي تصرحت بها حول الراقصات في مصر ودائما ما تقوم فيه ونشر فيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه على موقع التواصل وتبادل الفيديوهات انستقرام.

وساد حالة من الجدل حول حوار الفنانة فيفي عبده مع الإعلامية بسمة وهبة ، وتصريحها بأن جميع الرقصات محترمة.أثارت حماسة الفنانة فيفي عبده ، الإعلامية علي ، الإعلامية بسمة وهبة ، مقدمة برنامج “العرفة” المذاع على قناة “المحور” ، بعد استفزازها الأخير.

وقالت بسمة وهبة لفيفي عبده: “المذيعة العراقية نزار الفارس قصدت إهانتها أثناء لقائها بها ، وسخر منها بكتابة لقب الراقصة على قبرها”.

وعلقت فيفي عبده: “لا أحب الحديث بهذه الطريقة ، ولا يعرف كيف يعمل النظام هنا ، لكنه لا يقصد إهانتنا ، ونغلق البرنامج بذلك”.

وفي نفس اللقاء ، كشفت الفنانة فيفي عبده ، حقيقة أنها حددت أسعار المقابلات المثيرة ، خاصة في الإمارات ، قائلة: “من يكتب عن الموضوع لا معنى له ، ولا داعي له ، وأنا لم أفعل”. اجلس مع أي شخص ، ومن كتب هذا الموضوع هو هندي لا يعرف شيئًا ، وقد ماتوا وأنا على قيد الحياة.