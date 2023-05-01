انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ربة منزل صاروخ تتحدي اشهر الرقصات بوصلة رقص هزت الشباب من غرفة نومها ومتابع : مسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من اجلي كسب المال والشهره والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا اصبحت النساء داخل المنازل تعرض اجسادهن من اجل بضع اموال ومن اجل الشهره حيث تعددت في الايام الاخيره الماضيه مقاطع فيديو كبيره جدا وكثيره اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤخرا لربات منزل تقوم بوصلات رقص داخل.

في الايام القليله الماضيه فيديو لربه منزل تقوم بواسطه رقص على احد الاغاني الشعبيه وكانت ترتدي عبايه من اللون الاسود الضيق للغايه والتي بدات ترقص بصوره في غايه الروعه والجمال وبدات في تصوير فيديو لها ونشره على مواقع السوشيال ميديا الامر الذي جعل الجمهور في غايه من الحاله من الاستياء الشديد جدا لما تفعله ربات المنازل التي تقوم بتربيه اولادهن.

الفيديو بصوره كبيره جدا ونال على عده انتقادات كبيره جدا بسبب هذه الفتاه التي رقصت امام الكاميرا داخل منزلها وفيما علق البعض الاخر على الامر بانه شيء عادي بانها حريه شخصيه وانها يجب ان تفعل كما تحب ولا احد يقوم بانتقادها.