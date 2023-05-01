انت الان تتابع خبر الجديد شديد..رقص أخت العروسة تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص بالاسود المفتوح من فوق و جعلت المعازيم في ذهول..ومتابع غلبتي صافيناز وسما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب فيديو من داخل الافراح الاحداث ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عندما قامت اخت العروسه بنشر مقطع فيديو لها من حفل زفاف اختها وانتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نسبه مشاهده عاليه.

اخت العروسه التي كانت ترتدي قميص اسود مفتوح بطريقه كبيره جدا وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال الامر الذي جعل القاعه والحاضرين والمعازيم يقفون ويلتفون حولها ويريدون ان يرقصون معها بسبب انها كانت ترقص على احد الاغاني الشعبيه وكانت تقوم باشياء غريبه جدا اثناء وسط الرقصه التي.

وانتقد البعض الفتاه التي رقصت في حفل زفاف اختها بانها تقوم بمفاجاه لاختها في حفل فيها ولكنها جعلت الجميع ينتقدها بسبب رقصه الجريه للغايه وبسبب ملابسها التي كانت ضيقه للغايه وكانت غير ساتره لاي شيء من جسدها