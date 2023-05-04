انت الان تتابع خبر خلعت البتاع بدون خجل.. أقوي مشهد في فيلم أصحاب ولا عز بطولة مني ذكي عندما تحول المشهد الي حقيقة واصاب الجميع بالذهول!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرض فيلم “أصحاب ولا أعز” للنجمة منى زكى وإياد نصار، يوم الخميس الموافق 20 يناير الجارى على “نيتفليكس”، ويشارك كل من جانب إياد نصار ومنى زكى بجانب كل من عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، والعمل المستوحى من الفيلم الإيطالي perfect strangers

وكشفت المنصة عن برومو جديد للفيلم وظهر فى الإعلان القصة الرئيسية، واجتماع الأصدقاء في منزل أحدهم، وقرروا اللعب سويًا في لعبة تكشف الأسرار، وهي الرد وفتح أي رسالة نصية أمام الجميع، ليكتشفوا أن علاقاتهم ببعضهم لم تكن قوية.

الفيلم درامى حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. و سرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

“Perfect Strangers” فيلم إيطالي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.