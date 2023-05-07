انت الان تتابع خبر يلا بينا بسرعة قبل ما حد يدخل علينا..المشاهد القويه من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جسد شخصية ابن البلد الكوميدية، ليخطف أنظار كل من شاهد العمل الدرامى، ويجذب الانتباه بعلى بويكا.

تصدر الترند لعدة مرات بصوته، ولكن في الماراثون الرمضانى 2023، تصدر بعمله الدرامى الأول وشارك النجمة الكبيرة يسر

تواصل “الدستور” مع المطرب الشاب مصطفى سعيد الشهير بـ”عنبة”، ليكشف حجم الصعوبات التى واجهته أثناء العمل، قائلًا: “الحمد لله لم تواجهنى أي صعوبات أثناء العمل، بداية من المخرج والمنتج وحتى النجوم الشباب”.

واستكمل: “الفنانة الكبيرة يسرا واحدة من أبرز الأشخاص اللي حببونى في التمثيل، وتسعى دائمًا ليظهر الجميع في أحسن صورة وبأفضل أداء، وليست لديها غيرة وحقد من أي إنسان، وتعتبر أن نجاحنا من نجاحها، كما كانت تعاملنا كأبنائها.

وأشاد عنبة بالثنائي مايان السيد وأدهم الشرقاوى: «أفضل الشخصيات، ويجتهدان ويعملان بجد فى دوريهما بالمسلسل بشكل صحيح».ا.