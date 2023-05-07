نميمة الفن.. كما ولدتها أمها فلاحة مصرية شقراء بقميص النوم يظهر ما تحته تتحدى أشهر راقصة في الوطن العربي بوصلت رقص بالاحمر.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الاخيرة في هولندا.

وارتدت سما المصري في هذه الصور ملابس ضيقة اظهرت مفاتن جسدها وظهرت في احداها بين رجلين كانا ينظران اليها وعلقت قائلة: “دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري من هولندا: “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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