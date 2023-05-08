انت الان تتابع خبر كسحت ملكة جمال البرازيل.. الدلوعه فلاحة مصرية شقراء تتحدى أشهر راقصة في مصر بوصلة رقص وصلت رقص بالاحمر الشفاف.. والجمهور غلبتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، صور جديدة لها .تبدو وكأنها لا ترتدي من تحتها ملابس داخلية.

وظهرت سما بفستان قصير منفوش ، وعلقت عليها قائلة : ” وانا رايحه اجيب نتيجه الثانويه العامة .

وكانت سما المصري قد أثارت الجدل بعد ظهورها في مدرجات مباراة مصر وجنوب إفريقيا، بملابس مثيرة.

وارتدت سما هوت شورت أسود، وتي شيرت أحمر، يكشف عن بطنها، وقامت بتقليد احتفال محمد صلاح.

كما تواجدت سما المصري في استاد القاهرة من أجل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.وارتدت ملابس ملفتة تلتصق بجسدها وتحدد معالمها، مما لفت نظر الجماهير إليها، وتداول الجمهور صور لها من داخل الاستاد قبل المباراة.