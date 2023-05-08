انت الان تتابع خبر اجدع من صافيناز.. سما المصري بقميص شفاف احمر بوصلة رقصة شرقية هزة يمين وهزة شمال جننت الشباب..و كسحت فيفى عبده علي الرف.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري باطلاله في غايه الجراءه والرب منها حيث دائما ما تقوم بنشر مقاطع الفيديوهات التي تقوم فيها فيها باظهار او في المنزل وعاده لا تلاقي الصوره لجهات التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه على موقع انستقرام.

سما المصري في مقطع فيديو جديد لها على صفحتي الخاصه على موقع انستقرام وهي تكون بوصله رقص من داخل داخل غرفه نومها غرفه نومها وهي ترتدي قميص من اللون الاحمر المكشوف بدرجه كبيره جدا وبدات ترقص على السرير وفي يدها عصا ترقص بها بطريقه في غايه الاثاره والروعه.

ودائما ما تنال الصور لما تقوم به اسامه المصري من نشر فيديوهات رقص وتعليم النساء كيفيه الاستحمام مره وكيفيه عمل ماسك مره وكيفيه حلب الجاموسه مره اخرى وحققت فيديوهات سامي المصري على العديد من المتابعين والمشاهدات الامر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي…