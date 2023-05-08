انت الان تتابع خبر اجدع من انجي خوري..فتاة سعودية صاروخ تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص بلدي من غرفة نومها بالابيض المفتوح..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يخلو موقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عن البحث عن الفيديوهات التي انتشرت مواخر بصورة كبيرة لا النساء التي تقوم بنشر فيديوهات لهن من داخل المنزل أو من داخل غرف النوم المغلقة وأصبحت عادة يتساءل عنها الكثيرين لانها أصبحت كثيرة جدا في ظهور النساء علي صفحات السوشيال ميديا وهو يقومون بوصلة رقص أو من أجل إظهار أجسادهم من أجل الشهرة وكسب المال.

في الآونة الأخيرة انتشر مقطع فيديو لا فتاة سعودية وهي تقوم بوصلة رقص هزت قلوب المتابعين والجمهور علي صفحات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس ضيقة وشفافة وترقص بطريقة مثيرة جدا وهي ترتدي عباية من اللون البني المكشوفة بدرجة كبيرة وهي جالسه علي أحد الكراسي.

واستخدمت جزء كبير من جسدها العلوي واظهار نفسها أمام الكاميرا الامر الذي جعلها تتصدر مواقع البحث سريعا مما ادي الي انتقادها والبعض الآخر عبر انها حرية شخصية ولا يمكن التدخل فيها الأنهار في بلد عربي يعرف بالعادات والتقاليد والأعراف.