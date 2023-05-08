انت الان تتابع خبر الجديد شديد..جوري بكر بطلة مسلسل جعفر العمدة في مشهد قوي من غرفة نومها بالاسود الشفاف. ومتابع كسحت فيفي عبده و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حساب الفنانه مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات التي قامت بها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الفنانه جوري بكر صاحبه دور وداد في مسلسل جعفر العمده بعدما قامت بتصريحات خطيره ضد المراه المصريه والتي اتهمت فيها المراه المصريه بالخيانه.

حيث قالت جوري بكر في اهد اء البرامج التلفزيونيه ان معظم نساء مصر مثل شخصيه ولاد في مسلسل جعفر العمده ان جميع المناطق الشعبيه يوجد بها الكثير من النساء التي وصفتهم بغير الاخلاقيه.

مما قدم محامي توجيه دعوه قضائيه ضد الفنانه بدون بكر بسبب هذه التصريحات والاتهنها فيها باتهام سيدات مصر بالخيانه بمقامت به من تصريحات خطيره جدا تفتهم فيها نساء مصر بالنساء الانهيار الاخلاقي ووصفت نساء مصر.

وجه المحامي ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام فيه الفنانه جوري بكر بنشر الاخبار الكامله تصريح وهذا الفيديو بصوره كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي.