الجديد شديد.. بوصلة رقص قوية ربة منزل صاروخ تفعل المستحيل من داخل غرفه نومها أبهرت الجميع والجمهور :كسحت سما المصري وصافيناز

انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. بوصلة رقص قوية لا ربة منزل شقراء تفعل المستحيل من داخل غرفه نومها أبهرت الجميع والجمهور :كسحت سما المصري وصافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل وهذه المرة عبر نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالمايوه في مغطس للمياه.

والغريب ان سما صورت الفيديو في الجاكوزي ولم تظهر وجهها ابدا مبررة ذلك بالقول: “على شان انا بعمل نيو لوك ومش عايزة تشوفي وجهي الايام دي”.

وظهرت المصري في الفيديو مرتدية كاش مايوه قائلة انها ترتديه فوق المايوه لأنها “ست محترمه”.

وتحدثت سما في الفيديو عن عدد من المواضيع والتي كان من بينها نهائي كأس افريقيا 2019 الذي تستضيفه مصر