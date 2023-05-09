انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي .. فستانها من شدة جمالها فيديو مسرب لملكة سهير رمزي مع فنان مشهور والفنان لم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة جمالها !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد الاغراء التي نشاهدها في الافلام السينمائيه بكثره في الافلام الاسرائيلي الافلام المصريه بصفه عامه.

حيث حققت المشاهد الاغراء في الافلام نجاحا واسعا فبدا المخرجين يكثرون من هذه المشاهدات الجريئه لبعض الفنانات ولكن ما حدث مع هذه الفنانه الجميله.

التي خطفت الانظار باتجاهات التي لا يكاد يخلو في من افلامها الا وهي وجدت في مشهد جريء لها انها الفنانه الجميله سهير رمزي.

واثاره النجمه الشهيره سهير رمزي بهذا الفيديو المتابعين ونالت على اعجاب الكثيرين من متابعين حيث كانت في مشهد جرير مع الفنان رشدي اباظه وخطفت الانظار اتجاهها بسبب ما قامت به سهير رمزي وهي في غرفه النوم مع الفنان رشدي اباظه.

ونالت الفنانه سهير رمزي التي قامت بارتداء الحجاب بعد هذه الافلام الكثيره لها والتي شاركت في عده مسلسلات مصريه كبيره جدا وهي مرتديه الحجاب.

وشاركت في العديد من الدراما المصريه التي حققت نجاحا كبيرا سواء التي تعرض في رمضان او في الايام العاديه ونالت سهير رمزي على اعجاب المتابعين بصوره كبيره جدا حيث تتمتع سهير رمزي شعبيه كبيره جدا في الشارع المصري وفي الوطن العربي.