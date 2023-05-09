انت الان تتابع خبر الجديد شديد ..جورجينا رودريغيز تظهر أنوثتها في فستانها الرقيق علي حمام السباحة بالاسود القصير.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر عرضه الازياء وزوجه نجم الكره العالميه ونجم نادي النصر السعوديه كريستيانو رونالدو بعد نشر اجد الصور لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام اثارت جدلا كبيرا جدا فورا نزول هذه الصور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره.

حيث دائما ما تقوم جورجينيا زوجه كريستيانو رونالدو الى الظهور والمشاركه في حفلات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الا ان هذه المره قامت جورجينا بجذب الانتباه اليها بصوره كبيره جدا حيث ارتدت فستان ضيق للغايه مما ابرز جمالها وانوثتها بطريقه كبيره جدا الامر الذي جعلها في موقف محرج للغايه بسبب ان الفستان كان ضيق للغايه مما كاد ان يخرج شيئا من جسدها.

ونالت الصور على عدد كبير جدا من عشاق جورجينيا وعشاق النجم والكريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي ان هناك مجموعه كبيره جدا من المتابعين وجمهور جورجينا الكبير انتقدها بشكل كبير جدا بسبب ملابسها الضيقه وبسبب ظهورها المتكرر بهذه الملابس.