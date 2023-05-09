نميمة الفن: كسحت سما المصري ملكة جمال بريطانيا ديمي روز بدون خجل كما ولدتها امها في حمام السباحه.. ومتابع مفيش حاجه تخلعيها تاني

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رياض - احمد صلاح - ولكن هذه المره فاقت التوقعات ونشرت ديمي روز صورة لها بفستان شفاف تماما وشاركتها مع محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام هذه الصورة والتي من أحدث جلسة تصوير لها.

وقالت ديمي روز التي كانت في حفل عيد ميلاد ما رأيكم فى الصورة ، ما دفع نتابع لرد عليها غايتي سنا المصري.

شاركت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورتين جديدتين مع معجبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

ظهر ديما روز وهي ترتدي قميص شفاف في الصورة، مكتوبًا عليه “ليلة عيد الميلاد”.

تفاعل المعجبون بشكل مكثف مع ذكائها بعد أن نشرت ديمي روز مقطع فيديو من حساب قطتها الشخصي على Instagram، والذي ظهر في حقيبة يد.

كما راجعت ظهرها ونشرت صورة على صفحتها الخاصة. علقت على الصورة، “الأرض هي ما نشترك فيه جميعًا”.

ردت رولا ياموت على أسئلة المعجبين على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منها أحد المعجبين أن تنشر فيديو لضعاف القلوب، فقامت بنشر مقطع فيديو لشاب وهو يتبادل القبلات أثناء جلوسها بجانبها.

الجدير بالذكر أن خبر النجمة هيفاء وشقيقتها رولا يموت قد لفت انتباه الجميع بعد ظهور الأخيرة واندلاع الخلافات بين الشقيقتين في السنوات الأخيرة.