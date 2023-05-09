انت الان تتابع خبر الجديد شديد..اجدع من صافيناز القشطة سما المصري تظهر في وصله رقص جديده بالاسود المفتوح من داخل غرفتها هتوريك الدلع كله ومتابع:كسحت لورديانا وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره مواقع التواصل الاجتماعيه موقع فيديو اثر جذل المتابعين وجمهور الفنان الكبير والراقصه الاستعراضيه والتي اجتاحت مصر بسبب الفيديوهات الكثيره التي تكون برشراها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد لها وهي في غرفتي منزلها وتقوم ببعض الاعمال المنزليه الا انها وثقت فيديو من داخل غرفه نومها اثار جدلا واسعا حول سما المصري.

ولسه المره الاولى التي تخرج فيها سما المصري بالفيديوهات ومقاطع الفيديو التي تنشرها عن نفسها سواء في منزلها او في الشارع المصري حيث دائما ما تظهر سماء المصري في غرفه نومها بملابس ضيقه للغايه تبرز فيها انوثتها وجمالها ورشاقه جسدها.

وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود الطريقه للغايه وتقوم بواسطه رقص على احد الاغاني الشعبيه مما جعل الجمهور في حاله من الجدل الكبير جدا ولما تفعله سما المصري على مواقع السوشيال ميديا.