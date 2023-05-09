انت الان تتابع خبر الجديد شديد..أصالة تشتم ابنها أمام الملأ وتثير ضجة واسعة والظهور بهذه الملابس علي النيل..ورد فعل ابنها كان صادما للجميع!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اصلا الجدل مجددا بعد الظهور ملابس هي وابنها علمتني في القاهره والتي اثارت جدلا كبيرا جدا على صفحات التواصل الاجتماعيه والتي نالت من خلالها انتقادات واسعه ولكن قامت الفنانه السوريه الجميله اصاله نصري.

أثارت الفنانة السورية ، أصالة نصري ، ضجة كبيرة لدى الجمهور بعد أن استخدمت كلمة تضمنت الشتائم أثناء ردها على نجلها على الهواء.

جاء ذلك خلال لقائها بهم على هامش حفلها في مصر ، حيث سئلت عن الفيلم الوثائقي الذي كان ابنها يعده لها ، وأجابت أصالة أن هذا الأمر كان مفاجأة سيحضرها لها ابنها خالد.

وتفاعل الجمهور مع ما حدث ، وانقسموا بين ناقد لما حدث وقال إن أصالة لا ينبغي أن تتحدث مع ابنها بهذه الطريقة أمام الكاميرات حتى لو كانت مزحة.