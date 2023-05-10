انت الان تتابع خبر خلعت البتاع لهذا السبب..تسريب فيديو جديد لا مني زكي مع فنان مشهور جعلها تصرخ باعلى صوتها خلف الكواليس..والمخرج يواصل التصوير وما فعله معها كان صدمة للجميع!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثاره الفنانه منى زكي موقع التواصل الاجتماعي مجددا بعد عرض فيلمها اصحاب ولا اعزاء بعد ان تم عرضه على منصة نتفليكس والذي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بسبب نشاهد القويه التي وردت من نجمه منى زكي.

تعرضت منى زكي لأزمة صحية مفاجئة بعد إصابتها بالتهابات شديدة في يدها ، مما أجبرها على ارتداء جبيرة لتخفيف الألم وعلاج المشكلة الصحية التي أصابتها بعد أيام قليلة من لقاء معجبيها في أحد المسارح في الشيخ. مدينة زايد

وكشفت صورة عن إصابة منى زكي ، بعد ظهورها مع مصفف الشعر عبدالله الرفاعي ، حيث غطت الجبيرة ذراعها اليسرى ، وسط تساؤلات الجمهور حول تفاصيل حالتها الصحية.