انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ملكة الاغر اء سما المصري تتحدي رهف القنون بوصلة رقص بقميص النوم الاسود شفاف يظهر ما تحته.. ومتابع كسحت صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهورها دائما ومتنوع على صفحات السوشيال ميديا بكثره بسبب ما تقوم به سما المصري من نشر فيديوهات لها وهي تقوم بوصلات رقص جريئه جدا والملابس التي ترتديها التي استطاعت من خلالها ان تجمع عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين حولها في الفتره التي ظهرت فيها على صفحات السوشيال ميديا وعلى صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

لكن هذه المرة ، تجاوزت الخط ، وهي ترقص في غرفة نومها في ثوب النوم وفتحت البث المباشر حتى تتمكن من الرد على تعليقات المتابعين.

ودائما ما تثير الجدل بسبب مظهرها القوي ، وعلى عكس الآخرين ، سما المصري ، التي تتصدر محركات البحث كثيرا ، بسبب ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي من أكثر الراقصات إثارة للجدل.