انت الان تتابع خبر الجديد شديد..رقص فتاة سعودية صاروخ بلدي أشعلت جنون الشباب في غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاحه الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره في الاونه الاخيره لربات المنزل وهي تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه نومها او في منزلها بالملابس النوم وتقوم بوصلات رقص كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع بحث جوجل.

انتشر فيديو في الايام الماضيه وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا لفتاه خليجيه تقوم بواسطه رقص داخل غرفه نومها على احد الاغاني الخليجيه حيث كانت ترتدي عبايه من اللون الاحمر وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه الجمال واعجب الكثير من المتابعين بجمالها ورشقتها.

انتقادها البعض الاخر والتقظ بعض المسالك تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الايام الماضيه من اجل الشهره كسب المال مجمع المتابعين حولها وكيف تفعل هذا وهي في المجتمع كالمجتمع السعودي يعرف العادات والتقاليد.