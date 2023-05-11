انت الان تتابع خبر الجديد شديد..كانت غلطت عمري فيلم مشهور تمنت ياسمين عبدالعزيز أن يتم حذفه بسبب ما فعله فنان مشهور معها.. لن تتوقع ما هو اسم الفيلم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة ياسمين عبد العزيز من أشهر الفنانين في مصر ، وقدمت العديد من الأفلام التي نالت شهرة كبيرة ، وأشهرها مع زوجها وكذالك فيلم حاحا وتفاحة الذي حقق نجاحا كبيرا جدا فور نزول هذا الفيلم.

وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية ، ولعبت أدوارًا كبيرة أمام العديد من النجوم ، والتقت بالمرأة الحديدية ، ونالت احترام العديد من المتابعين ، حيث من المتوقع أن تقوم بأدوار مغرية.

وقالت ياسمين في مقابلتها: يؤسفني أن ألعب دوري في فيلم محمد سعد مع كركر. لا أخجل من الاعتراف بذلك ، أعتقد أن دوري ليس مناسبًا جدًا.

جدير بالذكر أن “كركر” فيلم مصري أنتج عام 2007 ، بطولة الفنان محمد سعد ، وشاركت في البطولة الممثلة ياسمين عبد العزيز. تدور قصة فيلم كركر حول شخص قيل له بكوب كهربائي ليلة دخوله ، وبعد ذلك يتم نقله إلى مستشفى الجنون.