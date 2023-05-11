انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. هدى الإتربي لعمليات تجميل في هذه المنطقه التي تظهرها في غرفه نومها بالاسود المكشوف.. متابع كسحه سما المصري وصافي ناس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنان الجميله والشابه التي خطفت الانبار بجمالها على موقع السوشيال ميديا وتواصل الاجتماعيه تصدرت مواقع بحث جوجل والمواقع السوشيال ميديا بصوره كبيره جدا في الايام القادمه بعد ان ظهرت بيطلع لك الروعه والجمال في مهرجان القاهره السينمائي في دورته الرابعه والاربعين والتي خطفت الانظار بجمالها ورشقتها وانوثتها وملابسها الانيقه.

وتصدرت الفنانه هدى الاتربي موقع التواصل الاجتماعي في بعد التصريحات التي قامت بها عن مواصفات خارقه وانها صرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انها لم تخضع لاي عمليه تجميل وان شكلها لمتغير تماما ويمكن ان يكون الجمهور قد لاحظ تغيير في شكل بسبب المكياج التي كنت اضاعه.

ودائما ما تظهر هدي الاتربي بملابس انيقه جذابه تجذب المتابعين المشاهدين بنحوها بطريقه كبيره جدا وانهارت عليها التعليقات في الفتره الماضيه بسبب ملابسها الانيقه والجذابه وكذلك الملابس التي ترتديها هدى الاتربي.