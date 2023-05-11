انت الان تتابع خبر اجدع من صافيناز.. القشطه سما المصري تقوم بتنزيل اللبن بهذه الطريقه من غرفه نومها بملابس النوم الحمراء.. نزليهم بالراحه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعيه مؤخرا بسبب الفيديو ولازم تشعر بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للفنانه والراقصه الاستعراضيه التي ظهرت بمقطع فيديو جريء وقوي للغايه ادى الى الانتقادات الواسعه على الراقصه الاستعراضيه سما المصري.

حيث قامت سما المصري في جوله من احد الارياف المصريه وهي تقوم بحلب الجاموسه وبدات تقوم بحلب الجاموسه وكيفيه حلبها وتنزيل اللبن منها الامر الذي اثار ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصوير الفنانه سما المصري مقطع فيديو لها من غرفه نومها وهي تظهر ملامحها وتظهر مناطق قويه جدا منها امام الكاميرا.

انتشر الفيديو بطريقه كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وتعرضت للانتقاد بصوره كبيره جدا ومما اعجب الجمهور ما تقوم به سما المصري من فيديوهات تجعلها تتصدر المشهد وتصدر صفحات السوشيال ميديا.