انت الان تتابع خبر جورجينا تستفز السعوديين وتنشر صور لها بالبكيني من الرياض والجمهور: طلقها يالدون خذلك وحده مستوره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -زلزلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل بعد مشاركتها صور جديدة لها ظهرت فيها بالبكيني وهي تستمتع بوقتها في مسبح منزلها في العاصمة الرياض.

ظهرت جورحينا بإطلالة جريئة من المسبح وبدت مرتدية بكيني يتألف من قطعتين باللون الأزرق.

وأكملت الاطلالة بنظارة شمسية سوداء وتركت شعرها المبلل منسدلاً على أكتافها.

وظهرت في صورة أخرى تحتسي مشروبها المفضل وتستمتع بأشعة الشمس الصباحية.

وعلقت على الصورة باللغة الاسبانية: “كل سماء لها لونها”.

تفاعل الجمهور على نطاق واسع مع الصورة وانقسموا الى قسمين منهم من أبدى اعجابه برشاقتها فيما أعرب البعض الأخر عن استيائه من اطلالتها.

حاءت تعليقات المتابعين كالتالي: “تستري ياجورجينه الله يصلحك” وأضاف متابع ثاني: “طلقها يالدون خذلك وحده مستوره من عندنا”



